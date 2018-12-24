ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق البريميرليغ
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"ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق "البريميرليغ

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العرب اليوم - "ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق "البريميرليغ

جدول ترتيب فرق البريميرليج
لندن _ العرب اليوم

انتهت الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج"، عندما حقق توتنهام الفوز على إيفرتون بسداسية مقابل هدفين، والتي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب "جوديسون بارك".

وشهدت هذه الجولة استمرار ليفربول على قمة جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 48 نقطة، بعدما حقق الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، عن طريق محترفنا المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، بالمباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي.

كما شهدت هذه الجولة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تلقى مانشستر سيتي الهزيمة الثانية له هذا الموسم، أمام كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، كما خسر تشيلسي أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-0.

بينما حقق أرسنال الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3-1، فيما حقق مانشستر يونايتد الفوز على كارديف سيتي بنتيجة 5-1، تحت قيادة أولية جونار سولشاير المدير الفني الجديد، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

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ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق البريميرليغ ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق البريميرليغ



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ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق البريميرليغ ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب فريق البريميرليغ



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