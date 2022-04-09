أكد الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن محمد عادل لاعب الوسط تعرض لهبوط متأثرا بالصيام خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف: اللاعب تم نقله للمستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات التي أثبتت خلوه من أية إصابات وحاجته لراحة قصيرة. وأكمل حديثه : فضلنا إراحته اللاعب من التدريبات وحصوله علي راحة إضافية لحين إكتمال جاهزيته قبيل العودة للتدريبات الجماعية. ويذكر أن الإسماعيلي كان يستعد لإستنئاف منافسات مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل أن يتم تأجيلها لموعد يحدد لاحقا في ظل تأهل الأخير للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.