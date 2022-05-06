والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
آخر تحديث GMT13:05:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

العرب اليوم -

العرب اليوم - والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الفرنسي كيليان مبابي
باريس- العرب اليوم

علقت فايزة العماري، والدة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على التقارير التي تتحدث عن توصل نجلها لاتفاق مع ناديه الحالي لتجديد عقده.  وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت أن كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان من خلال والديه.  والدة اللاعب، ذو الأصول الجزائرية فايزة العماري، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر".  وأضافت: "المفاوضات مستمرة حول مستقبل مبابي وفي هدوء كبير، للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل فيما يتعلق بجميع الأطراف".  وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن فايزة اجتمعت بـ ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان في قطر، لمناقشة تجديد كيليان مبابي.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان



أخبار ذات صلة

GMT 01:11 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

فريق فرنسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع سانشيز
العرب اليوم - فريق فرنسي يتوصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع سانشيز

GMT 19:07 2022 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس

وفاة ويلي هوفمان رئيس بايرن ميونخ السابق
العرب اليوم - وفاة ويلي هوفمان رئيس بايرن ميونخ السابق

GMT 22:11 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

وفاة أسطورة بوسطن سلتيكس "بيل راسل" عن 88 عاماً
العرب اليوم - وفاة أسطورة بوسطن سلتيكس "بيل راسل" عن 88 عاماً

GMT 20:40 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

ليفربول يسقط بثلاثية أمام ستراسبورغ في الشوط الأول في غياب صلاح
العرب اليوم - ليفربول يسقط بثلاثية أمام ستراسبورغ في الشوط الأول في غياب صلاح

GMT 09:05 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي ووقوع 13 إصابة
العرب اليوم - انهيار مدرج نادي الاتحاد الليبي ووقوع 13 إصابة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:22 2022 الخميس ,11 آب / أغسطس

تنسيق الأزياء الكاجوال من وحي جينيفر لوبيز
العرب اليوم - تنسيق الأزياء الكاجوال من وحي جينيفر لوبيز

GMT 12:38 2022 الإثنين ,08 آب / أغسطس

أجمل قرى جبال الألب لمُحبي الطبيعة الخلابة
العرب اليوم - أجمل قرى جبال الألب لمُحبي الطبيعة الخلابة

GMT 13:49 2022 الإثنين ,08 آب / أغسطس

حيل بسيطة تجعل مساحة الحمام الصغير تبدو أكبر
العرب اليوم - حيل بسيطة تجعل مساحة الحمام الصغير تبدو أكبر

GMT 21:20 2022 الثلاثاء ,09 آب / أغسطس

التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه
العرب اليوم - التيار الصدري يتوعد بتصعيد "قوي" حال عدم تحقيق مطالبه

GMT 10:08 2022 الأربعاء ,10 آب / أغسطس

انطلاق برنامج «صبايا الشمس» لريهام سعيد 7 سبتمبر المقبل
العرب اليوم - انطلاق برنامج «صبايا الشمس» لريهام سعيد 7 سبتمبر المقبل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:38 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

السمنة في مرحلة الطفولة تزيد من خطر الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة
العرب اليوم - السمنة في مرحلة الطفولة تزيد من خطر الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة

GMT 15:00 2022 الثلاثاء ,26 تموز / يوليو

فيتامين B12 يقلل من التوتر والقلق
العرب اليوم - فيتامين B12 يقلل من التوتر والقلق

GMT 15:10 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام "إمفانكس" ضد جدري القردة
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام "إمفانكس" ضد جدري القردة

GMT 03:27 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحوت 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 07:37 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

مركب عضوي يُساهم في علاج سرطان الثدي
العرب اليوم - مركب عضوي يُساهم في علاج سرطان الثدي

GMT 11:56 2018 السبت ,12 أيار / مايو

حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره
العرب اليوم - حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في صغره

GMT 16:16 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح للاهتمام بالنظافة الشخصية بعد العلاقة الحميمية
العرب اليوم - نصائح للاهتمام بالنظافة الشخصية بعد العلاقة الحميمية

GMT 21:18 2017 الثلاثاء ,03 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تكشف أن رقبة الزرافة تطوّرت لتنظيم حرارة الجسم
العرب اليوم - دراسة تكشف أن رقبة الزرافة تطوّرت لتنظيم حرارة الجسم

GMT 11:10 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

أب يقتل ابنته وطفلها الذي حملته منه بطريقة غير شرعية
العرب اليوم - أب يقتل ابنته وطفلها الذي حملته منه بطريقة غير شرعية

GMT 03:24 2014 الجمعة ,27 حزيران / يونيو

الإمارات تسمي شارعاً بإسم المخترع السوداني محمد عثمان البلولة
العرب اليوم - الإمارات تسمي شارعاً بإسم المخترع السوداني محمد عثمان البلولة

GMT 16:58 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

هشام إسماعيل يعرب عن سعادته بنجاح فيلم "دعدوش"
العرب اليوم - هشام إسماعيل يعرب عن سعادته بنجاح فيلم "دعدوش"

GMT 01:52 2017 الأحد ,09 تموز / يوليو

 تجريد ملكة جمال العراق فيان السليماني من لقبها بعد تتويجها
العرب اليوم -  تجريد ملكة جمال العراق فيان السليماني من لقبها بعد تتويجها

GMT 16:48 2016 السبت ,07 أيار / مايو

نادي التعاون السعودي على بعد خطوات من ضم مهاجم الشباب موسى الشمري
العرب اليوم - نادي التعاون السعودي على بعد خطوات من ضم مهاجم الشباب موسى الشمري

GMT 04:04 2016 الأربعاء ,06 إبريل / نيسان

نورا وليد جنبلاط "سيّدة القصر" الناشطة في العمل الخيري
العرب اليوم - نورا وليد جنبلاط "سيّدة القصر" الناشطة في العمل الخيري

GMT 07:16 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

كويكب ضخم يقترب من الأرض و"ناسا" تكشف درجة الخطر
العرب اليوم - كويكب ضخم يقترب من الأرض و"ناسا" تكشف درجة الخطر

GMT 15:20 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

سيضيف "فيسبوك ماسنجر"، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو"
العرب اليوم - سيضيف "فيسبوك ماسنجر"، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو"

GMT 15:09 2020 الإثنين ,28 أيلول / سبتمبر

هدى سعد تفقد جنينها في مشهد محزن ومؤثر
العرب اليوم - هدى سعد تفقد جنينها في مشهد محزن ومؤثر

GMT 15:57 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

حقيقة صورة زواج نبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة
العرب اليوم - حقيقة صورة زواج نبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة

GMT 01:35 2020 الأحد ,19 كانون الثاني / يناير

مُذيعة "سكاي نيوز عربية" في الفضاء بتقنية "الواقع المُعزز"
العرب اليوم - مُذيعة "سكاي نيوز عربية" في الفضاء بتقنية "الواقع المُعزز"

GMT 13:06 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي
العرب اليوم - الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي

GMT 11:29 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

إضاءة شجرة عيد الميلاد في قطاع غزة وسط أجواء احتفالية
العرب اليوم - إضاءة شجرة عيد الميلاد في قطاع غزة وسط أجواء احتفالية

GMT 03:19 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار مُميّزة لحدائق جذّابة ومليئة بالتفاصيل الساحرة
العرب اليوم - أفكار مُميّزة لحدائق جذّابة ومليئة بالتفاصيل الساحرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab