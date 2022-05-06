والدة مبابي تكشف حقيقة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

علقت فايزة العماري، والدة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على التقارير التي تتحدث عن توصل نجلها لاتفاق مع ناديه الحالي لتجديد عقده. وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكدت أن كيليان مبابي وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان من خلال والديه. والدة اللاعب، ذو الأصول الجزائرية فايزة العماري، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يوجد اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر". وأضافت: "المفاوضات مستمرة حول مستقبل مبابي وفي هدوء كبير، للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل فيما يتعلق بجميع الأطراف". وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن فايزة اجتمعت بـ ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان في قطر، لمناقشة تجديد كيليان مبابي.