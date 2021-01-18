وليد سليمان يجري أشعة سونار على العضلة الخلفية اليوم

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،أن وليد سليمان لاعب الفريق سوف يجري أشعة سونار اليوم الاثنين، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه من آلام في العضلة خلال مباراة البنك الأهلى وقال ابوعبلة إن الجهاز الفني للأهلي فضل استبداله حرصًا على سلامته وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات التحفظية بالعلاج المبدئي بالثلج، وأشار إلى أن حالة وليد سليمان مطمئنة، وعقب إجراء الأشعة سوف يتم تقييم موقفه.