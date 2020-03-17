فلامنغو يعلن إصابة مدربه جيسوس بكورونا

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم، أن مدربه البرتغالي جورج جيسوس، أصيب بفيروس كورونا وتم وضعه في الحجر الصحي في ريو دي جانيرو.

وقال النادي في بيان نشره على موقعه أمس الاثنين: "نتيجة الاختبار إيجابية ضعيفة أو غير قاطعة.. جيسوس سيخضع لاختبار ثان للتأكد من إصابته".

من جهته، كتب جيسوس في حسابه على "إنستغرام": "نعم جاءت نتيجة الفحص إيجابية وأشعر أنني طبيعي تماما. شعوري اليوم هو شعوري نفسه الشهر الماضي والعام الماضي. لا يوجد أي أعراض لكن الاختبار كان إيجابيا".



وأضاف المدرب الذي قاد فلامنغو العام الماضي لإحراز لقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، "سأبقى رهن الحجر الصحي. أعتقد أنني سأعود لحياتي الطبيعية في غضون أسبوع أو أسبوعين".

ويأتي الإعلان عن إصابة جيسوس في اليوم نفسه الذي تم فيه تعليق منافسات بطولة ولاية ريو دي جانيرو لمدة 15 يوما.

وكان جيسوس انتقد اتحاد كرة القدم في ولاية ريو، لسماحه بإقامة المباريات في بداية الأسبوع الحالي، وقال إن اللاعبين والإداريين "ليسوا خارقين" ويحتاجون لمزيد من الرعاية.