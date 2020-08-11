منتخب الإمارات يجري مسحة طبية قبل السفر إلى معسكر صربيا

أجرى لاعبو المنتخب الأول الإماراتى لكرة القدم مسحة طبية قبل السفر إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي للفترة من 5 إلى 23 آب/أغسطس الجاري، في إطار استعداداته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، حيث يستضيف منتخب الإمارات نظيره الماليزي يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإماراتى مقطع فيديو يوضح إجراء جميع اللاعبين والجهاز الفني بمسحة طبية عن فيرس وكورونا استعدادا للسفر.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي فإن المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو اختار 28 لاعباً للسفر والتواجد في المعسكر هم خالد عيسى، على خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برجش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادى، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دى ليما، بندر الإحبابى، على صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، على مبخوت، سبيستيان تيجالى، أحمد خليل.

وقال يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات والشئون الفنية إن اختيار صربيا مقراً لإقامة المعسكر جاء بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة انطلاقاً من حرص اتحاد كرة القدم على التواصل الدائم والمستمر مع هذه الجهات إلى جانب توفر كل ما يحتاجه المنتخب من مقر إقامة وملاعب تدريب مناسبة ومطابقة للشروط التي يجب اتباعها خلال فترة التدريبات .

وأشاد رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالعمل الذي قام فيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للأبيض خلال فترة التجمع الأول التي جاءت إيجابية جداً ومهمة بالنسبة لبينتو الذي رسم صورته العامة عن اللاعبين وتعرف على إمكانياتهم عن قُرب.