الإمارات تتفوق على السعودية بثنائية وديا

فاز المنتخب الإماراتى على نظيره السعودى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة الودية التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية "أبوظبى".

تقدم المنتخب السعودى عن طريق عبدالفتاح آدم في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ثم نجح المنتخب الإماراتى فى تسجيل هدفين متتاليين عن طريق بندر الأحبابى وعلى مبخوت فى الدقيقتين 54 و64 من زمن اللقاء.

وسيواجه منتخب الإمارات بقيادة مدربه الهولندى الجديد بيرت فان مارفيك، نظيره السورى فى مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيلاقى المنتخب السعودية منافسه غينيا الإستوائية يوم الاثنين المقبل.