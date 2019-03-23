لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم
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لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم

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العرب اليوم - لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم

مارتن لاسارتي المدير الفني للنادى الأهلي
القاهرة - العرب اليوم

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للنادى الأهلي إن المارد الأحمر يعد واحدا من أهم 10 أندية بالعالم.

وأضاف لاسارتي فى تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "عندما يبحث أي شخص في الانترنت عن أهم فرق كرة القدم حول العالم، سيجد اسم الأهلي فمن لا يعرف النادى الأهلى".

واستطرد: " أرى لعب المارد الأحمر على المركز الأول لا يعد ضغطا علي، بل هو جزء من لعبة كرة القدم".

وواصل تصريحاته: "عندما انتصر في أي مباراة أكون سعيدا للغاية وعندما أخسر أكون حزينا، أتمنى السعادة دائما وأبدا، ولذلك أسعى للفوز في كل المباريات".

واختتم: "أعرف جيدا أن الانتصار لا يحدث دائما، ولكنه هدف أسعى لتحقيقه، ولذلك لا أشعر بأي ضغوط حول ذلك".

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لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم



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لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم



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