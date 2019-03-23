لاسارتي يؤكد أن الأهلي أحد أهم 10 أندية في العالم

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للنادى الأهلي إن المارد الأحمر يعد واحدا من أهم 10 أندية بالعالم.

وأضاف لاسارتي فى تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "عندما يبحث أي شخص في الانترنت عن أهم فرق كرة القدم حول العالم، سيجد اسم الأهلي فمن لا يعرف النادى الأهلى".

واستطرد: " أرى لعب المارد الأحمر على المركز الأول لا يعد ضغطا علي، بل هو جزء من لعبة كرة القدم".

وواصل تصريحاته: "عندما انتصر في أي مباراة أكون سعيدا للغاية وعندما أخسر أكون حزينا، أتمنى السعادة دائما وأبدا، ولذلك أسعى للفوز في كل المباريات".

واختتم: "أعرف جيدا أن الانتصار لا يحدث دائما، ولكنه هدف أسعى لتحقيقه، ولذلك لا أشعر بأي ضغوط حول ذلك".