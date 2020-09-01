قرار صادم من إدارة برشلونة تجاه ميسي

لا ينوي نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، السماح لنجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويريد ميسي الرحيل عن برشلونة، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا مع نهاية كل موسم، لكن إدارة الفريق الكتالوني تفسر هذا البند بطريقة تجعل المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، في حال إصراره على الرحيل، مجبرا على التخلي عن راتبه لمدة عام، مع حرمانه من التوقيع مع أي فريق حتى الصيف المقبل، أي بعد نهاية العقد الحالي الذي يربطه بـ"البارسا".