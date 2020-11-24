إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا ويتواجد الونش حاليا فى العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.