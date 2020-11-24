إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

القاهرة ـ العرب اليوم
أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا ويتواجد الونش حاليا فى العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.
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