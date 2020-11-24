تعليق طارق حامد بعد أنباء إصابته بكورونا

كشف طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الزمالك عن جاهزيته للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وشدد اللاعب على أنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا وشدد على أنه شارك في التدريب اليوم ويتواجد حاليا في معسكر الفريق موضحا أنه لا يلتفت للشائعات هو وزملائه، وأن تركيز الفريق حاليا ينصب على النهائي من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وأوضح اللاعب أنه يتمنى الشفاء لزميله محمود حمدي الونش في الفترة الحالية والعودة سريعا للمباريات.