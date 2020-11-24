تعليق طارق حامد بعد أنباء إصابته بكورونا

القاهرة ـ العرب اليوم
كشف طارق حامد لاعب وسط فريق نادي الزمالك عن جاهزيته للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة وشدد اللاعب على أنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا وشدد على أنه شارك في التدريب اليوم ويتواجد حاليا في معسكر الفريق موضحا أنه لا يلتفت للشائعات هو وزملائه، وأن تركيز الفريق حاليا ينصب على النهائي من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وأوضح اللاعب أنه يتمنى الشفاء لزميله محمود حمدي الونش في الفترة الحالية والعودة سريعا للمباريات.
أرسل تعليقك