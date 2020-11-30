طبيب مارادونا يخرج عن صمته بشان اتهامه بتحمل مسؤولية وفاته

أكد ليوبولدو لوكي، طبيب الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييجو أرماندو مارادونا، والذي داهمت الشرطة منزله وعيادته، أنه فعل "ما بوسعه" مع مارادونا وأوضح طبيب الأسطورة الراحل مارادونا، أنه ليس مسؤولا عن صحته، مشيرا إلى أن الأسطورة الراحل كان يتخذ قراراته بنفسه وقال الطبيب في مؤتمر صحفي، عقب مداهمة منزله وعيادته في العاصمة بوينس آيرس: "أنا متأكد تماما من أنني فعلت ما هو في صالح دييجو، أفضل ما بوسعي" وأضاف طبيب مارادونا، أنه مستعد للذهاب طواعية للإدلاء بشهادته أمام القضاء، وأنه لم يكن الطبيب المشرف على حالة اللاعب السابق.