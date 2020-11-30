موقف تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن موقف تجديد عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقال المستشار أحمد البكري، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، على قناة النهار: "نعمل على تجديد عقد فرجاني ساسي وندرس كافة الملفات" وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تشكيل لجنة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والتي تأتي في ضوء قرار الوزارة بوقف مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالته للنيابة العامة.