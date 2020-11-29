مرتضى منصور «يتنمر» على موسيماني في خطاب الوداع

شهد فيديو رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهكمه على المدير الفني للأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وقال مرتضى منصور خلال تصريحات له: أنا مش عارف موسماني فرحان على ايه ؟!، وأكمل أن باتشيكو لقنه درسًا في فنون الكرة، وأن الزمالك سيثأر في نهائي كأس مصر وعاد منصور ليتنمر على موسيماني وعلى شكل رأسه، الأمر الذي لقى انتقاددات واسعه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.