الحكومة الإندونيسية تجتمع بعد تدافع مميت في ملعب لكرة القدم

اجتمع مجلس الوزراء الإندونيسي وكبار مسؤولي الأمن في البلاد، اليوم الإثنين، في أعقاب مقتل 125 شخصا على الأقل في واقعة تدافع في ملعب لكرة القدم ليلة السبت.

وقال وزير الأمن محمد محفوظ للصحفيين "نحن عازمون على اتخاذ إجراء بعد المأساة التي حدثت خلال مباراة بالدوري في مالانج".

وتابع "سنجري تحقيقا حول ما إذا كان هناك أي انتهاكات وأعمال إجرامية في الحادث".

ودفعت الكارثة التي وقعت في استاد كانجوروهان في مدينة مالانج ليلة السبت الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى إصدار أوامر بتعليق مسابقة الدوري الممتاز "ليجا 1" انتظارا إلى إجراء مراجعة.