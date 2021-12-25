حميد أحداد ينضم لقائمة المصابين بكورونا في الرجاء بعد خسارة السوبر الإفريقي
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حميد أحداد ينضم لقائمة المصابين بكورونا في الرجاء بعد خسارة السوبر الإفريقي

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العرب اليوم - حميد أحداد ينضم لقائمة المصابين بكورونا في الرجاء بعد خسارة السوبر الإفريقي

اللاعب المغربي حميد أحداد
الرباط - العرب اليوم

كشفت تقارير صحفية عن إصابة حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق والرجاء المغربي الحالي بفيروس كورونا، بعد المسحة الطبية التي خضع لها الفريق المغربي لدى عودته إلى بلاده، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقى أمام الأهلى بركلات الترجيح بنتيجة 6 – 5، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1 – 1، والتي جمعتهما على ملعب "أحمد بن على"، في قطر وفقا لموقع "البطولة" المغربي، فإن المسحة الطبية التي خضع لها حميد أحداد مهاجم الرجاء جاءت إيجابية، ليرتفع عدد إصابات الفريق بفيروس كورونا إلى 3 حالات بعد القائد محسن متولى ومحمد الناهيرى.

وكانت السلطات المغربية قد فرضت الحجر الصحى على بعثة فريق الرجاء العائدة من قطر مساء الخميس، لمدة أسبوع، بعد خوض مواجهة الأهلى على لقب كأس السوبر الإفريقى وسجل حميد أحداد هدف فريق الرجاء فى شباك الأهلى، قبل أن يدرك المارد الأحمر التعادل فى الدقائق الأخيرة عن طريق طاهر محمد طاهر، ويحصد اللقب للمرة الثامنة فى تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح. ويعد لقب كأس السوبر الأفريقى هو الثانى على التوالى للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح فى الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.

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حميد أحداد ينضم لقائمة المصابين بكورونا في الرجاء بعد خسارة السوبر الإفريقي حميد أحداد ينضم لقائمة المصابين بكورونا في الرجاء بعد خسارة السوبر الإفريقي



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