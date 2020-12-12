إصابة رئيس الزمالك بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي عمرو أديب، إصابة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة بـنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأكد عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية، الذي يقدمه على قناة إم بي سي مصر، إصابة البكري بفيروس كورونا يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت إقالة مجلس إدارة الزمالك السابق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري.