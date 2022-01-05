أتليتيكو مدريد يمدد عقد الأرجنتيني آنخيل كوريا حتى 2026

أعلن نادى أتلتيكو مدريد الاسباني ، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا لمدة 4 مواسم أخرى قادمة، ليستمر حتى عام 2026 ونشر الروخى بلانكوس بيا على موقعه الرسمي وحسابه على توتير جاء فيه :"وقع اللاعب الأرجنتيني عقده الجديد مع كياننا الذي يمدد التزامه حتى عام 2026". وأضاف بيان أتلتيكو :"جدد أنخيل كوريا عقده مع نادينا حتى عام 2026 وسيستمر في ارتداء القميص الأحمر والأبيض لمدة 4 مواسم أخرى". وإنضم المهاجم الأرجنتيني إلى الروخى بلانكوس في ديسمبر 2014 ولعب 305 مباراة بالقميص صاحب اللونين الأحمر والأبيض.