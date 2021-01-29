ليون يقفز لصدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بفوز قاتل على بوردو

اعتلى ليون قمة ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا بعد فوزه القاتل على ضيفه فريق بوردو بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب "جروباما"، فى افتتاح منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.تفوق ليون فى الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب كارل توكو ايكامبي فى الدقيقة 32.وفى الشوط الثانى نجح فريق بوردو فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق اللاعب صامويل كالو.

ونجح ليو دوبوا فى تسجيل هدف الفوز لفريق ليون فى الدقية الثانية من الوقت بدل من الضائع للمباراة، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة.وتصدر ليون جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 46 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن كلا من باريس سان جيرمان وليل أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 45 نقطة.