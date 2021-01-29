فيورنتينا بتسعة لاعبين يتعادل مع تورينو فى الدوري الايطالي

حسم التعادل الإيجابى مواجهة فريقى فيورنتينا الإيطالى ومضيفه تورينو، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، فى افتتاح منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.وافتتح النجم الفرنسى فرانك ريبيرى التهديف لصالح فيورنتينا فى الدقيقة 67 من زمن المباراة، قبل أن يخطف تورينو تعادلا قاتلا فى الدقيقة 88 عن طريق أندريا بيلوتي.

وأكمل فيورنتينا المباراة بتسعة لاعبين، حيث تعرض الثنائى جايتانو كاستروفيلي ونيكولا ميلنكوفيتش للطرد بعد حصولهما على البطاقة الحمراء فى الدقيقتين 59 و71 من زمن اللقاء.بهذه النتيجة، يحتل فيورنتينا المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، فيما جاء تورينو فى المركز الـ17 برصيد 15 نقطة.