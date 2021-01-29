بعثة الأهلي المصري تجري مسحة كورونا فور الوصول إلى قطر

أجرت بعثة الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور وصولها إلى قطر استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة عبر طائرة خاصة.