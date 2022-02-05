انتر يستضيف ميلان اليوم في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي
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انتر يستضيف ميلان اليوم في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

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العرب اليوم - انتر يستضيف ميلان اليوم في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

ملعب "سان سيرو"
روما - العرب اليوم

 يلتقي فريقا انتر ضد ميلان في السابعة مساء اليوم السبت على ملعب "سان سيرو"، في "ديربي الغضب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021-2022.  وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حيث فشل بطل النسخة الأخيرة من الحصول على نقاط اللقاء.  يدخل انتر ميلان المباراة بصفته صاحب الأرض وهو في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 5 وخسارة مواجهة وحيدة وتسجيل 53 هدفاً وتلقي 16.  فيما يتواجد ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلهم وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 25.  ويأمل انتر في الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي للاقتراب خطوة هامة نحو الاحتفاظ باللقب خاصة وأنه يلقى مطاردة قوية من قبل نابولي صاحب وصافة الجدول، وميلان الذي يتساوى معه في النقاط. 

والتقى الفريقين في 288 مباراة في الدوري الإيطالي قبل سابق، نجح خلالها انتر في الفوز خلال 48 مواجهة مقابل 77 مرة للميلان فيما انتهت 68 مباراة بالتعادل بين الغريمين.  وينتظر انتر ميلان في كأس إيطاليا مع روما في العاصمة الإيطالية، ثم يواجه نابولي في الدوري الإيطالي وليفربول في أبطال أوروبا خلال فترة سيخوض فيها 6 مباريات في غضون 22 يوما.  ويخوض نادي ميلان المباراة بدون نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل، بينما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة فيكايو توموري.  وتلقى نادي ميلان دفعة معنوية بعد عودة الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط الروسونيري، التدريبات الجماعية قبل يومين من المباراة، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب كوت ديفوار ضد مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021

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انتر يستضيف ميلان اليوم في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي انتر يستضيف ميلان اليوم في ديربي الغضب في الدوري الإيطالي



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