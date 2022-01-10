رئيس الحكومة الليبية يدعو لفتح فوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، بالفتح الفوري لحقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة النفطية. وقالت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استمع لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي"، مشيرة إلى أنه وجه بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة" . وأضاف البيان أن الدبيبة شكل أيضا لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن شركة "الواحة" ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة.