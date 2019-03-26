الولايات المتحدة تعلق على حادث اقتحام سفارة كوريا الشمالية لدى إسبانيا

نفت الولايات المتحدة تورطها في حادث اقتحام سفارة كوريا الشمالية لدى إسبانيا يوم 22 فبراير الماضي رغم التقارير العديدة التي تتحدث عن صلات المهاجمين بالاستخبارات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبيرت بالادينو، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال مناسب: "رأيت تقارير صحفية عن ذلك... حكومة الولايات المتحدة لا علاقة لها على الإطلاق بهذا الحادث".