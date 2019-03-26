اقتحام سفارة كوريا الشمالية لدى إسبانيا وأنباء عن صلات المهاجمين بالاستخبارات الأميركية

أكد القضاء الإسباني أن سفارة كوريا الشمالية في مدريد تعرضت يوم 22 فبراير لهجوم اقتحم فيه 10 أشخاص البعثة الدبلوماسية حيث احتجزوا رهائن ليغادروا بعد ذلك أراضي إسبانيا إلى البرتغال.

وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن القاضي الذي نظر في القضية، خوسيه دي لا ماتا، اتخذ قرارا برفع السرية عن الحادث الذي وقع في السفارة الكورية الشمالية، موضحة أن الهجوم نفذته مجموعة تضمنت 10 أشخاص بينهم مواطنون من الولايات المتحدة والمكسيك وكوريا الجنوبية.