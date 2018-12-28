اعتقلت السلطات الفرنسية 3 أشخاص من مؤيدي "السترات الصفراء" في مدينة أنغوليم غربي فرنسا لقيامهم بـ "محاكمة وإعدام" دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد مصادر إعلامية بأن الشرطة اعتقلت الجمعة 3 من منظمي التمثيلية التي جرت الأسبوع الماضي، بينهم امرأة، وتم التحقيق معهم بتهمة "التحريض على جريمة وأعمال شغب".

وخلال هذه التمثيلية قام عدد من النشطاء بـ "محاكمة" الرئيس ماكرون. ثم تم قطع رأس الدمية وإحراقها.

ودافع محامي النشطاء الموقوفين عنهم بالقول، إنه لم تكن هناك أي دعاية لهذه الفعالية، ولم تطلق أي دعوات للتظاهر، وهي لم تؤد إلى أي اضطرابات.

يذكر أن احتجاجات "السترات الصفراء" على زيادة أسعار الوقود وظروف المعيشة تستمر في فرنسا منذ عدة أسابيع، وأسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. وبالإضافة إلى المطالب الاقتصادية، بدأ المحتجون بإطلاق دعوات لرحيل الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن عن بعض التنازلات المتعلقة بالرواتب والضرائب، لكنها لم تنه الاحتجاجات.