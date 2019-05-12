مصر تدين تعرض سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، بـ"أشد العبارات" تعرض أربع سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات لعمليات تخريب، وكل ما من شأنه المساس بأمن الإمارات القومي وسلامة حدودها.