الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة
آخر تحديث GMT02:08:31
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة

قوات الجيش الوطني
صعدة - العب اليوم


حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

وأوضحت المصادر، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة له

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة الجيش الوطني اليمني يحرر مناطق جديدة في باقم شمالي صعدة



أخبار ذات صلة

GMT 23:58 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

سقوط ضحايا في انفجار بقاعة زفاف في أفغانستان
العرب اليوم - سقوط ضحايا في انفجار بقاعة زفاف في أفغانستان

GMT 10:25 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عدة أهداف في قطاع غزة
العرب اليوم - الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

GMT 10:22 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

7 قتلى في قصف جوي لقوات النظام السوري على قرية جنوب إدلب
العرب اليوم - 7 قتلى في قصف جوي لقوات النظام السوري على قرية جنوب إدلب

GMT 09:16 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان
العرب اليوم - مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

GMT 09:13 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من مخيم جنين
العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من مخيم جنين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يمنح من ترتديه الشعور بالانتعاش مع مكملات موضة رقيقة وصغيرة الحجم

طُلّي بالأبيض في جميع الأوقات مع موديلات متنوعة وأنيقة تُناسب فصل الصيف

نيويورك - العرب اليوم

في الصيف يتربع اللون الأبيض على عرش الموضة، فهو الأكثر ملائمة للأجواء الحارة حيث يمنح من ترتديه الشعور بالانتعاش، وحسب موقع " glaminati" فإن اللون الأبيض يمكن أن يرتدى فى جميع الأوقات والمناسبات الصيفية.   البنطلون الأبيض مع تى شيرت أو بلوزة من نفس اللون من الاختيارات الأنيقة للفتاة المميزة لأوقات النهار.   موديلات الفساتين بسيطة التصميم والملائمة لأجواء المصيف والبحر من اللون الأبيض يمكن معها ارتداء مكملات موضة رقيقة وصغيرة الحجم.   لا تترددى أن يكون اللون الأبيض رفيقك فى جميع المناسبات السعيدة خاصة لو كانت نهارية.   الجاكيت الطويل والفستان القصير من اللون الأبيض أحد الأنماط الشبابية الأنيقة والتى تلائم أوقات المصايف.   مع اللون الأبيض كونى أكثر انطلاقًا بتصميم مميز من البنطلون والتوب الرقيق الذي يلائم المصاي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:24 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

كيم كارداشيان تروّج لمجموعتها الجديدة من مستحضرات التجميل بصور لها من التسعينيّات
العرب اليوم - كيم كارداشيان تروّج لمجموعتها الجديدة من مستحضرات التجميل بصور لها من التسعينيّات

GMT 07:31 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

انتحار الملياردير جيفري إبستين جعل "جزيرة الآثام" الأميركية مزارًا سياحيًا
العرب اليوم - انتحار الملياردير جيفري إبستين جعل "جزيرة الآثام" الأميركية مزارًا سياحيًا

GMT 01:42 2019 الأحد ,18 آب / أغسطس

منزل في الصين يُغلق ويفتح كل جدرانه مع تقلبات الطقس بما يضمن التهوية والإطلالة
العرب اليوم - منزل في الصين يُغلق ويفتح كل جدرانه مع تقلبات الطقس بما يضمن التهوية والإطلالة

GMT 02:40 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

المبعوث الأفريقي للسودان أكد أن استراتيجية "فترة وفكرة" وراء نجاح المفاوضات
العرب اليوم - المبعوث الأفريقي للسودان أكد أن استراتيجية "فترة وفكرة" وراء نجاح المفاوضات

GMT 00:33 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

تغريدة على "تويتر" من ثلاجة "إل جي" الذكية تثير حيرة الخبراء في بريطانيا
العرب اليوم - تغريدة على "تويتر" من ثلاجة "إل جي" الذكية تثير حيرة الخبراء في بريطانيا

GMT 00:35 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

تعرف على الحقيبة التي حملتها روزي هنتنغتون وايتلي للمرة الـ 39 خلال 3 أشهر
العرب اليوم - تعرف على الحقيبة التي حملتها روزي هنتنغتون وايتلي للمرة الـ 39 خلال 3 أشهر

GMT 01:43 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

1700 جزيرة في إندونيسيا تحمل أفضل النشاطات السياحية
العرب اليوم - 1700 جزيرة في إندونيسيا تحمل أفضل النشاطات السياحية

GMT 11:35 2019 السبت ,17 آب / أغسطس

8 نصائح لديكورات الأسرّة الضخمة في غرف النوم
العرب اليوم - 8 نصائح لديكورات الأسرّة الضخمة في غرف النوم

GMT 04:24 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

"المهنيين" يُعلن ترشيح عبد الله حمدوك لقيادة أصعب مرحلة في السودان
العرب اليوم - "المهنيين" يُعلن ترشيح عبد الله حمدوك لقيادة أصعب مرحلة في السودان

GMT 02:01 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

إعلامي سُوري يُفجّر جدلًا ويكشف رسميًا أنه "مثلي الجنس"
العرب اليوم - إعلامي سُوري يُفجّر جدلًا ويكشف رسميًا أنه "مثلي الجنس"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:43 2019 الجمعة ,16 آب / أغسطس

شاب بقتل سيدة وحفيدتها في محافظة الشرقية المصرية
العرب اليوم - شاب بقتل سيدة وحفيدتها في محافظة الشرقية المصرية

GMT 17:05 2019 الخميس ,15 آب / أغسطس

فستان هيفاء وهبي الملفت بحفلها في السويد
العرب اليوم - فستان هيفاء وهبي الملفت بحفلها في السويد

GMT 06:34 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

مطالبات بتحرير المركزي الأميركي من "الضغوط السياسية"
العرب اليوم - مطالبات بتحرير المركزي الأميركي من "الضغوط السياسية"

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 21:17 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

كرستيانو رونالدو يحتفظ بالقميص رقم "7" في يوفنتوس الإيطالي
العرب اليوم - كرستيانو رونالدو يحتفظ بالقميص رقم "7" في يوفنتوس الإيطالي

GMT 02:11 2017 الثلاثاء ,18 تموز / يوليو

رسائل جديدة تكشف دور ألفريد والاس في نظرية التطور
العرب اليوم - رسائل جديدة تكشف دور ألفريد والاس في نظرية التطور

GMT 21:54 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس

ميسي وإنييستا يعيشان فترة عصيبة في برشلونة
العرب اليوم - ميسي وإنييستا يعيشان فترة عصيبة في برشلونة

GMT 15:53 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس

الراحلون
العرب اليوم - الراحلون

GMT 19:35 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو

نيمار يقود تشكيلة الأغلى في العالم
العرب اليوم - نيمار يقود تشكيلة الأغلى في العالم

GMT 16:44 2018 الأربعاء ,11 إبريل / نيسان

أسرار تفجير ذراع تمثال الحرية أثناء الحرب العالمية
العرب اليوم - أسرار تفجير ذراع تمثال الحرية أثناء الحرب العالمية

GMT 05:30 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو

الأولى على الثانوية العامة تكشف عورة التعليم
العرب اليوم - الأولى على الثانوية العامة تكشف عورة التعليم

GMT 21:19 2016 الخميس ,19 أيار / مايو

اعتمدي جمالية النباتات في ديكور المنزل لأناقة راقية ومتجددة في الصيف
العرب اليوم - اعتمدي جمالية النباتات في ديكور المنزل لأناقة راقية ومتجددة في الصيف

GMT 16:26 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

افضل عطور ماركات عالمية لامسياتك الراقية والفخمة
العرب اليوم - افضل عطور ماركات عالمية لامسياتك الراقية والفخمة

GMT 03:28 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المصرية تبحث إمكانية تسيير السيارات الكهربائية
العرب اليوم - الحكومة المصرية تبحث إمكانية تسيير السيارات الكهربائية

GMT 11:02 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

زوجة الصحافي جمال خاشقجي المصرية تعلن عن هويتها
العرب اليوم - زوجة الصحافي جمال خاشقجي المصرية تعلن عن هويتها

GMT 20:57 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعاون كونتيننتال ونفيديا لتطوير تقنيات القيادة الآلية
العرب اليوم - تعاون كونتيننتال ونفيديا لتطوير تقنيات القيادة الآلية

GMT 14:00 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو

زيارة لمنتسبي ملتقى الحمرية الصيفي لصالة الرماية في نادي الذيد الثقافي
العرب اليوم - زيارة لمنتسبي ملتقى الحمرية الصيفي لصالة الرماية في نادي الذيد الثقافي

GMT 06:53 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

تمتع برحلة ساحرة في أمستردام على إمتداد "القنوات التاريخية"
العرب اليوم - تمتع برحلة ساحرة في أمستردام على إمتداد "القنوات التاريخية"

GMT 10:29 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان

"الشعر الأجعد" يتحول إلى ثورة مصرية بعد مضايقات الفتيات
العرب اليوم - "الشعر الأجعد" يتحول إلى ثورة مصرية بعد مضايقات الفتيات

GMT 19:07 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

أيام إجازة رسمية للعاملين في مصر خلال أسبوع واحد
العرب اليوم - أيام إجازة رسمية للعاملين في مصر خلال أسبوع واحد

GMT 20:51 2018 السبت ,31 آذار/ مارس

"أربيل" تقيم أول بطولة للتزلج على الجليد في تاريخ العراق
العرب اليوم - "أربيل" تقيم أول بطولة للتزلج على الجليد في تاريخ العراق

GMT 08:24 2018 الإثنين ,12 شباط / فبراير

"كوستاريكا" تمثل أحد الأماكن المفضلة لقضاء مغامرة ترفيهية
العرب اليوم - "كوستاريكا" تمثل أحد الأماكن المفضلة لقضاء مغامرة ترفيهية

GMT 09:00 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري الجمعة
العرب اليوم - تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري الجمعة

GMT 01:48 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

بدر النخلي يبدأ برنامج العلاجي والتأهيلي في عيادة الاتحاد
العرب اليوم - بدر النخلي يبدأ برنامج العلاجي والتأهيلي في عيادة الاتحاد

GMT 07:33 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

الصورة الأولى لسمية الخشاب وأحمد سعد من شهر العسل في النمسا
العرب اليوم - الصورة الأولى لسمية الخشاب وأحمد سعد من شهر العسل في النمسا

GMT 17:30 2015 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

رائدة وقاف تعلن عن خطة برامجية جديدة لـ "سورية دراما"
العرب اليوم - رائدة وقاف تعلن عن خطة برامجية جديدة لـ "سورية دراما"

GMT 19:07 2016 الأربعاء ,17 آب / أغسطس

الفنان كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
العرب اليوم - الفنان كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

GMT 01:30 2016 السبت ,12 آذار/ مارس

حروب جماعيّة شرسة بين عائلات قرود النمس بسبب تزايُد النسل
العرب اليوم - حروب جماعيّة شرسة بين عائلات قرود النمس بسبب تزايُد النسل
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab