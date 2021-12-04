الرئيس الجزائري يجتمع مع حكومته غدًا لبحث مشاريع قوانين خاصة بالبحث العلمي

يعقد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، غدا /الأحد/ اجتماعا مع الحكومة لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تخص قطاعات البحث العلمي والاتصالات. وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن هذا الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين وعروض تخص قطاعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة والاتصالات، وكذلك متابعة التحضيرات، لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقرر عقدها بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر) في 2022.