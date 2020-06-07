أرمينيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد

سجلت أرمينيا اليوم 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ تشخيص أول حالة بأرمينيا مطلع مارس الماضي. وأفادت وزارة الصحة الأرمينية في بيان لها ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 13 ألفا و130 مصابا.. كما توفي 10 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 200 شخص . ووصل عدد اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" بأرمينيا إلى 69 ألفا و171، وتعافى 4 آلاف و14 شخصا في حين ما زال 8 آلاف و844 شخصا يعانون من الإصابة.