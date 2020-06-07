717 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 10 حالات وفاة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم تسجيل 717 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 31848 حالة، وتسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 264 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.