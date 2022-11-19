الرئيس المصري يلتقي رئيس الجمعية الوطنية المجرية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس الجمعية الوطنية المجرية الدكتور لاسلو كوفر، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.