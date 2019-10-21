جعجع نصر الله لا يقرأ جيدًا إشارات الشارع
آخر تحديث GMT00:56:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

جعجع نصر الله "لا يقرأ جيدًا" إشارات الشارع

العرب اليوم -

العرب اليوم - جعجع نصر الله "لا يقرأ جيدًا" إشارات الشارع

جعجع نصر الله
بيروت - العرب اليوم

نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" عن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، قوله في حديث صحافي، إن على رئيس الحكومة سعد الحريري تقديم استقالته وتشكيل ما أسماها "حكومة الصدمة".
وأضاف أن الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون بعيدة عن الطبقة السياسية الحالية، مشيراً إلى أن "حكومة من المستقلين تبدو الحل الوحيد للأزمة الراهنة".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن بديل. يمكن الرئيس سعد الحريري نفسه أن يرأس حكومة المستقلين التي أتحدث عنها".

وأشار جعجع إلى أن مشكلة رئيس الجمهورية ميشيل عون تكمن في أنه "لا يسمع نصائح أحد".
وعن مواقف زعيم حزب الله حسن نصر الله الأخيرة، قال جعجع إنها "تدل على أنه لا يقرأ جيداً الإشارات الواردة من الشارع، بدليل أن الناس لم يتوانوا عن التظاهر في أهم معاقل حزب الله وحركة أمل".

وقال إن على الرئيس الحريري مراجعة علاقته مع الوزير جبران باسيل.
وأضاف: "لا أعرف الأسباب التي دفعت وليد جنبلاط إلى التراجع عن الاستقالة".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جعجع نصر الله لا يقرأ جيدًا إشارات الشارع جعجع نصر الله لا يقرأ جيدًا إشارات الشارع



أخبار ذات صلة

GMT 21:16 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

مصدر أمني عراقي يؤكد قتلى وجرحى في هجوم لداعش استهدف حقلا نفطيا
العرب اليوم - مصدر أمني عراقي يؤكد قتلى وجرحى في هجوم لداعش استهدف حقلا نفطيا

GMT 19:57 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بشن ضربة غير مسبوقة على إيران
العرب اليوم - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد بشن ضربة غير مسبوقة على إيران

GMT 19:51 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

الجيش السوري ينشر تعزيزات عسكرية في منبج
العرب اليوم - الجيش السوري ينشر تعزيزات عسكرية في منبج

GMT 18:27 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

ألمانيا تدعو إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سورية
العرب اليوم - ألمانيا تدعو إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سورية

GMT 17:58 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

الراعي يدعو إلى اجتماع روحيّ طارىء في بكركي بمشاركة البطاركة
العرب اليوم - الراعي يدعو إلى اجتماع روحيّ طارىء في بكركي بمشاركة البطاركة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إليانا ميجليو اختارت فستانًا طويلًا بحمالتين منسدلتين على كتفيها

إطلالات استوائية لنجمات العالم على السجادة الحمراء في مهرجان روما

روما ـ ريتا مهنا

أطلت نجمات العالم في مهرجان روما السينمائي المقامة حالياً فعالياته في العاصمة الإيطالية بكثير من الإطلالات الأنيقة التي تهتم كثير من نساء العالم بمتابعتها. وكانت الدورة الـ14 لمهرجان روما السينمائي انطلقت الخميس بالعاصمة الإيطالية، بمشاركة كوكبة من النجوم من الممثلين والسينمائيين العالميين. وفي التقرير التالي تلقي صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على أبرز إطلالات نجمات مهرجان روما السينمائي. وخطفت الممثلة البريطانية ميشيل دوكري الأنظار على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لفيلمها المشارك داونتون آبي Downton Abbey السبت الماضي، بإطلالة إستوائية رقيقة من توقيع دار الأزياء الإيطالية فالينتينو. وبتصميم يشبه أجواء الأدغال والغابات، أطلت دوكري (37 عاماً) بفستان مكسي طويل من خامة التول، شفاف من الجزء العلوي وأكمام منفوشة، ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:23 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار أزياء خريفية عصرية من نجمات هوليوود
العرب اليوم - أفكار أزياء خريفية عصرية من نجمات هوليوود

GMT 02:03 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

أبوظبي أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط للمرة الثانية
العرب اليوم - أبوظبي أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط للمرة الثانية

GMT 04:32 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

تشكيلة جاشنمال الخريفية ترسم لمسات دافئة على ديكورات منزلك
العرب اليوم - تشكيلة جاشنمال الخريفية ترسم لمسات دافئة على ديكورات منزلك

GMT 03:31 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

فلاديمير بوتين يؤكد أن بعض الدول الإفريقية بحاجة للمساعدة في مواجهة المسلحين
العرب اليوم - فلاديمير بوتين يؤكد أن بعض الدول الإفريقية بحاجة للمساعدة في مواجهة المسلحين

GMT 16:09 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

نقيب محرري الصحافة يدعو لتسهيل مرور الصحافيين على الحواجز
العرب اليوم - نقيب محرري الصحافة يدعو لتسهيل مرور الصحافيين على الحواجز

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:02 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حقائق تجهلونها عن معقم الأيدي قنبلة موقوتة تهدد صحتكم!
العرب اليوم - حقائق تجهلونها عن معقم الأيدي قنبلة موقوتة تهدد صحتكم!

GMT 17:55 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

هذا ما سيحدث إذا أضفتم برش قشر الليمون إلى أطباقكم
العرب اليوم - هذا ما سيحدث إذا أضفتم برش قشر الليمون إلى أطباقكم

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:21 2014 الإثنين ,11 آب / أغسطس

لست ابنة منى عبد الغني لكنها زوجة والدي
العرب اليوم - لست ابنة منى عبد الغني لكنها زوجة والدي

GMT 14:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك
العرب اليوم - لا تُقدم على أي مغامرة مهنية فالوضع الحالي في غير مصلحتك

GMT 15:19 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

برج الأرنب..عاطفي وسطحي ويجيد التعامل مع الناس
العرب اليوم - برج الأرنب..عاطفي وسطحي ويجيد التعامل مع الناس

GMT 05:58 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة ناسا تخصص 2 مليون دولار لمن يصمم روبوت يبنى منازل على المريخ
العرب اليوم - وكالة ناسا تخصص 2 مليون دولار لمن يصمم روبوت يبنى منازل على المريخ

GMT 04:43 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

لمى كتكت تبدأ في تصوير مسلسل "عائلة الحاج نعمان"
العرب اليوم - لمى كتكت تبدأ في تصوير مسلسل "عائلة الحاج نعمان"

GMT 10:56 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مُميزة لإعادة تدوير الأدراج القديمة في ديكورات المنازل بشكل عصري وأنيق
العرب اليوم - أفكار مُميزة لإعادة تدوير الأدراج القديمة في ديكورات المنازل بشكل عصري وأنيق

GMT 06:01 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

وزارة الحج والعمرة تكرم جمعية "هدية الحاج والمعتمر"
العرب اليوم - وزارة الحج والعمرة تكرم جمعية "هدية الحاج والمعتمر"

GMT 18:53 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

إيهاب جلال يوافق على خلافة حسام حسن في تدريب هذا الفريق
العرب اليوم - إيهاب جلال يوافق على خلافة حسام حسن في تدريب هذا الفريق

GMT 05:00 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

دونالد ترامب ينتقد أداء عمدة سان خوان على موقع "تويتر"
العرب اليوم - دونالد ترامب ينتقد أداء عمدة سان خوان على موقع "تويتر"

GMT 06:52 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

استمتع بجمال الطبيعة في شبه جزيرة أوسا في كوستاريكا
العرب اليوم - استمتع بجمال الطبيعة في شبه جزيرة أوسا في كوستاريكا

GMT 12:36 2018 السبت ,21 تموز / يوليو

كواليس سفر محمد صلاح مع ليفربول إلى الولايات المتحدة
العرب اليوم - كواليس سفر محمد صلاح مع ليفربول إلى الولايات المتحدة

GMT 02:58 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو

باحثون يكتشفون لغز كيف يمكن أن تطير العناكب
العرب اليوم - باحثون يكتشفون لغز كيف يمكن أن تطير العناكب

GMT 02:05 2018 الإثنين ,19 آذار/ مارس

اكتشاف ثعبان برأسين وقلبين منفصلين ويخضع حاليًا للفحص
العرب اليوم - اكتشاف ثعبان برأسين وقلبين منفصلين ويخضع حاليًا للفحص

GMT 00:43 2018 الأربعاء ,07 شباط / فبراير

ريم البارودي تتحدى نفسها في "الدولي" وسعيدة بـ"حليمو"
العرب اليوم - ريم البارودي تتحدى نفسها في "الدولي" وسعيدة بـ"حليمو"

GMT 02:34 2015 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة
العرب اليوم - تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة

GMT 01:16 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

الملابس الفضفاضة لتحسين أداء الدورة الدموية
العرب اليوم - الملابس الفضفاضة لتحسين أداء الدورة الدموية

GMT 06:53 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

العودة لذكريات الطفولة يعزز الصحة النفسية
العرب اليوم - العودة لذكريات الطفولة يعزز الصحة النفسية

GMT 00:12 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

أمير قطر يغرد بالفرنسية للمرة الأولى على "تويتر"
العرب اليوم - أمير قطر يغرد بالفرنسية للمرة الأولى على "تويتر"

GMT 02:10 2016 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

"المجوهرات" قوة ساحرة تعشقها النساء
العرب اليوم - "المجوهرات" قوة ساحرة تعشقها النساء
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab