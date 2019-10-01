الخارجية الأميركية: نراقب التظاهرات في العراق والتقارير عن الضحايا مقلقة للغاية



اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب التظاهرات التي تشهدها عدة محافظات عراقية، بينها العاصمة بغداد، فيما وصفت التقارير عن سقوط ضحايا خلال التظاهرات بـ”الأمر المقلق للغاية”.