القطاع الصحي الجزائري يعلن إضرابا عاما دعما للحراك الشعبي

يبدأ قطاع الصحة الجزائري يوم الثلاثاء إضرابا عاما تتخلله وقفات ومسيرات بالزي الطبي من أطباء مقيمين، "دعما للحراك الشعبي وللمطالبة برحيل النظام واحترام الدستور والقوانين".

وذكر مراسل RT في الجزائر أن نقابات مستقلة دعت إلى وقفات يوم الثلاثاء أمام المستشفيات في العاصمة ومختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن تكون المشاركة قياسية بالنظر إلى قدرة هذه النقابات وتنسيقيات الأطباء على التعبئة بالنظر إلى إضراباتها السابقة.