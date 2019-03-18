رسالة بوتفليقة بين البقاء في الحكم وختام المسار الرئاسي
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رسالة بوتفليقة بين "البقاء في الحكم" و"ختام المسار الرئاسي"

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العرب اليوم - رسالة بوتفليقة بين "البقاء في الحكم" و"ختام المسار الرئاسي"

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الجزائر - العرب اليوم

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، إنه باق في الحكم حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية، بحسب رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف بوتفليقة: "تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".

وتابع في رسالة بمناسبة عيد النصر المصادف لوقف إطلاق النار في 19 مارس 1962 وانتهاء حرب التحرير من المستعمر الفرنسي: "تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم".

وكان بوتفليقة أعلن في 11 مارس إنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب، بعد "ندوة وطنية"

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رسالة بوتفليقة بين البقاء في الحكم وختام المسار الرئاسي رسالة بوتفليقة بين البقاء في الحكم وختام المسار الرئاسي



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رسالة بوتفليقة بين البقاء في الحكم وختام المسار الرئاسي رسالة بوتفليقة بين البقاء في الحكم وختام المسار الرئاسي



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