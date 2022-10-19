أمير قطر يجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي

أجرى صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اتصالاً هاتفياً اليوم، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وجرى - خلال الاتصال- استعراضُ العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.