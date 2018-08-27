التحالف العربي يقصف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء

أنباء أن مقاتلات التحالف العربي نفذت أكثر من 11 غارة على قاعدة الديلمي العسكرية الجوية ومطار صنعاء الدولي وأن التحليق المكثف لا يزال مستمرًا.

وكانت طائرات التحالف قد قصفت الأحد مواقع الحوثيين في قاعدة الديلمي شمالي صنعاء.

كما نفذت ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا فى محيط مطار صنعاء الدولى بالإضافة إلى معسكري الفريجة والصمع اللذين تحتلهما الميليشيا بمديرية أرحب التابعة لصنعاء.