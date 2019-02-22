موغيريني تؤكد للمبعوث الأممي إلى سوريا دعم الاتحاد الأوروبي لعملية جنيف

أكدت المسؤولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، خلال لقاء جمعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسن، دعم الاتحاد لعملية جنيف للسلام.

وجاء في بيان صدر عن الخدمة الدبلوماسية الأوروبية، أن موغيريني وبيدرسن بحثا الأوضاع في سوريا، بما فيها الوضع في إدلب، "وتأثيره على عملية جنيف للسلام". وتابع البيان أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية جددت دعم الاتحاد الأوروبي الكلي للأمم المتحدة وعملية جنيف كأساس لتطبيق القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي حول المرحلة الانتقالية في سوريا، باعتباره حلا راسخا وحيدا للنزاع" في هذا البلد.