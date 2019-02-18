موغيريني تؤكد أن عقوبات جديدة محتملة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش

أعلنت، مفوضة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد قد يتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب أحداث مضيق كيرتش.