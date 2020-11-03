ترامب يؤكد وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن "وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات".وقال في تغريدة على "تويتر": "نحن في حالة جيدة حقا في جميع أنحاء البلاد.. شكرا لكم!".