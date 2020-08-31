هجوم إسرائيلي عنيف على مواقع عسكرية سورية ومقتل مدنيين وإصابة 7 جنود

أفادت وكالة سانا السورية بمقتل مدنيين وجرح سبعة جنود جراء الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية جنوب العاصمة السورية دمشق.ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية".وأوضح المصدر أنه "في تمام الساعة 22:40 من مساء الاثنين قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق".وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للضربة و"أسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".أفاد مراسل RT في سوريا ليل الاثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

وكانت العاصمة السورية تعرضت لأكثر من استهداف خلال الأشهر الماضية كان آخرها في عشرين يوليو الماضي، حين أعلنت وكالة سانا أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".وقبل ذلك أعلن في 27 أبريل أن "عدوانا إسرائيليا استهدف سوريا من فوق الأراضي اللبنانية"، وأنه تم إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها.

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