الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لقذائف إسرائيلية باتجاه دمشق

وأكد المصدر، أن العدوان نفذته طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية سورية، انطلاقًا من سماء الجولان المحتل وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت حتى هذه اللحظة من إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، فيما بدأ العمل في هذه الأثناء على تقييم الأضرار.