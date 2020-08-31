الدفاعاتنا الجويةالسورية تسقط عدداً من الصواريخ المعادية

أفاد مراسل RT في سوريا مساء يوم الاثنين، بأن دوي انفجارات سمعت قبل قليل في سماء العاصمة دمشق وأضاف مراسلنا أن الدفاعات الجوية السورية تصد لأهداف معادية في سماء دمشق.