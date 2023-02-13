حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة في موسكو
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حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة في موسكو

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العرب اليوم - حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة في موسكو

حريق هائل
موسكو_العرب اليوم

أفادت تقارير بنشوب حريق هائل بالقرب من المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة، في شارع ديكابريستوف في الجزء الشمالي من العاصمة الروسية موسكو.

وتمتد النيران بحسب تقارير صحفية على مساحة 1500 متر مربع.

وقالت خدمات الطوارئ الروسية لوكالة تاس إنه سمع صوت انفجار عبوات الوقود.

والمعهد يعمل على تطوير وإنتاج قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة النفاثة البحرية والطيران.

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حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة في موسكو حريق هائل قرب المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة في موسكو



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