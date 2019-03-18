السلطات الأوغندية تفرج عن 14 مصريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن 14 مصريا كانوا محتجزين في أوغندا بتهم عديدة، منها الإقامة غير القانونية ومزاولة أنشطة تجارية دون ترخيص.

وأكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان له، اليوم الاثنين، أن جهود السفير المصري في أوغندا طارق سلام أثمرت عن إفراج السلطات الأوغندية عن 14 مواطنا مصريا.