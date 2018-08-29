مصر تدين الهجوم الإرهابي على جنود الجيش الكيني



أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عربة تقل جنوداً من الجيش الكيني في مقاطعة (لامو) جنوب شرق كينيا؛ مما أسفر عن وفاة نحو 5 جنود وإصابة 10 آخرين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، على وقوف مصر، حكومة وشعباً، مع حكومة وشعب كينيا في مواجهة الإرهاب.

وجدد البيان عزم مصر على مساندة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة ظاهرة الإرهاب من أجل اجتثاث تلك الظاهرة من جذورها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بدول القارة.