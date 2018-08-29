مصر تدين الهجوم الإرهابي على جنود الجيش الكيني

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عربة تقل جنوداً من الجيش الكيني في مقاطعة (لامو) جنوب شرق كينيا؛ مما أسفر عن وفاة نحو 5 جنود وإصابة 10 آخرين.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، على وقوف مصر، حكومة وشعباً، مع حكومة وشعب كينيا في مواجهة الإرهاب.
وجدد البيان عزم مصر على مساندة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة ظاهرة الإرهاب من أجل اجتثاث تلك الظاهرة من جذورها، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بدول القارة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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