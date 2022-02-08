أفادت مصادرنا بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق ولم تكشف وسائل الإعلام السورية عن مزيد من التفاصيل على الفور، بينما نشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للأهداف.