استهدا ف حافة التلاميذ في حلب في حلب السورية ومقتل طفلين

أكدت مصادر مطلعة أن قناصا من "جبهة النصرة" هو من استهدف حافة التلاميذ في حلب في حلب السورية وتسبب بمقتل طفلين.

وأوضحت المصادر أن قناصا في منطقة الليرمون بحلب من تنظيم "جبهة النصرة"، الذي يحمل حاليا اسم "هيئة تحرير الشام"، أطلق اليوم الثلاثاء النار على حافلة تقل مجموعة تلاميذ في هجوم أدى إلى مقتل طفل على الفور في المكان وإصابة مدرسة حاولت إنقاذ بقية الأطفال من الرصاص، ونقلت إلى أحد المستشفيات المحلية.