السعودية تقرر تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15يوم
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السعودية تقرر تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15'يوم

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العرب اليوم - السعودية تقرر تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15'يوم

السعودية
الرياض ـ العرب اليوم

قررت السعودية تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15'يوم

 

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السعودية تقرر تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15يوم السعودية تقرر تعليق للحضور لمقرات العمل في جميع القطاع الخاص لمدة 15يوم



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